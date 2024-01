Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’avvocato Antonio De Rensis ha parlato dell’operato degli arbitri nelle ultime giornate di Serie A.

ARBITRI – «Degli arbitri ho rispetto, ma tecnicamente insicuri come quest’anno non me ne ricordo. Quest’anno vedo cose allucinanti».

