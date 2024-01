Le parole di Jadon Sancho dopo il passaggio dal Manchester United al Borussia Dortmund. Le parole dell’esterno inglese

Jadon Sancho, ex obiettivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali del club giallonero dopo l’ufficialità del trasferimento al Borussia Dortmund:

LE PAROLE – «Quando sono entrato nello spogliatoio mi è sembrato di tornare a casa. Conosco bene questo club, sono sempre stato vicino ai tifosi e non ho mai perso i contatti con i dirigenti. Non vedo l’ora di rivedere i miei compagni, di giocare a calcio con il sorriso, di fare gol e di aiutarli a qualificarsi per la Champions».

