Sta per concludersi l’avventura alla Roma di Luigi Cherubini, il classe 2004 capitano della Primavera giallorossa. La Juventus è pronta ad accoglierlo e spera di valorizzarlo così come ha fatto con tanti talenti lanciati in questi anni. Intanto il giovane futuro bianconero ha segnato un super gol in Coppa Italia Primavera contro il Sassuolo.

Il giovane calciatore è atteso dalla Juventus Next Gen: già programmate le visite mediche, al termine delle quali si legherà alla Juve fino al 2027.

Pazzesco gol di CHERUBINI

Che vale il 2-2 della Roma U19 Gol assurdo. pic.twitter.com/dcfMus1JCB — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ (@pazzamentejuve) January 11, 2024

