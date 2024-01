Buongiorno Juve, Cairo ribadisce: «Non lo vendo. Vi svelo la sua volontà». Le dichiarazioni del presidente del Torino

Non solo il Milan. Urbano Cairo, a Un Giorno da Pecora su RadioUno, ha risposto così sul futuro di Buongiorno. Il capitano del Torino è accostato anche alla Juve.

CAIRO – «Non lo vendo, io lo voglio tenere e lui vuole restare, sta crescendo moltissimo. C’è stato un periodo in cui i bilanci sono stati molto positivi, poi col Covid e anche dopo la situazione è peggiorata, ma a livello mondiale. Non è vero però che nel calcio non si può guadagnare: devi farlo bene, sviluppare i giovani, dargli un’opportunità e poi magari li vendi».

The post Buongiorno Juve, Cairo ribadisce: «Non lo vendo. Vi svelo la sua volontà» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG