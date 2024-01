La Juve ospita il Frosinone per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus cerca il pass per la semifinale di Coppa Italia, in casa contro il Frosinone. Il prossimo avversario, eventualmente, sarebbe la Lazio dell’ex tecnico Maurizio Sarri, che ha vinto ieri sera nel derby contro la Roma.

Juve Frosinone: sintesi e moviola

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juve Frosinone: risultato

Reti:

JUVENTUS: in attesa dell formazioni ufficiali…

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata

Ammoniti

Juve Frosinone: il pre-partita

Ore 17:00 – Allegri non avrà a disposizione Chiesa e Rabiot e quest’ultimo spera di tornare contro il Sassuolo. Allegri ritrova Cambiaso e Alex Sandro.

Ore 16:30 – Escludendo gli autogol, tutti gli ultimi 15 gol segnati dalla Juventus in Coppa Italia portano la firma di giocatori diversi; l’ultimo bianconero a trovare la rete in due gare consecutive in questa competizione fu Paulo Dybala, tra gennaio e febbraio 2022.

Ore 16:00 – La Juventus è la squadra che ha raggiunto più volte in assoluto le semifinali di Coppa Italia: ben 35 fino ad ora in 76 precedenti edizioni della competizione (almeno sei più di qualsiasi altra formazione).

Di nuovo contro il Frosinone, stavolta in Coppa Italia L’ultima volta ad aprire le danze ci ha pensato Kenan pic.twitter.com/mObk1rmgnL — JuventusFC (@juventusfc) January 11, 2024

Ore 15:30 – Nella lista dei convocati ufficiali della Juventus, è presente anche Luis Hasa. Per il classe 2004 bianconero, attualmente in forza alla Juventus Next Gen, è arrivata la prima convocazione in Prima Squadra. Indosserà la maglia numero 50.

