Rugani Juve, parla l’agente: «Sono stato a Torino, vi spiego la sua situazione». Le dichiarazioni del procuratore

Davide Torchia, a TMW Radio, è tornato a parlare del futuro di Daniele Rugani. Le dichiarazioni sulla questione rinnovo con la Juve.

RUGANI – «Io lo considererei, non so Giuntoli. Lo consideriamo. Sono stato a Torino pochi giorni fa e c’è molta stima del ragazzo. Sia da un punto di vista del talento che da un punto di vista personale. Fa parte di quei calciatori che possono aiutare i giovani a stare nella Juventus. Nei bianconeri c’è un senso di appartenenza diverso. Vi posso dire che per me è questo che ha portato ai risultati di questa stagione. Abbiamo ottimi rapporti e quindi lasciamo fare il mercato e poi ci vediamo. Quando c’è la volontà la quadra contrattuale si trova».

