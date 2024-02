Il centrocampista De Roon ha analizzato Milan Atalanta: le parole del nerazzurro nel post-partita

De Roon ha analizzato la sfida tra Milan e Atalanta a Sky.

PAROLE – «Si, siamo stati un po’ sottotono soprattutto il primo tempo dove abbiamo costruito poco con il Milan che ha fatto un buon pressing. Nel secondo tempo non siamo mai entrati come l’Atalanta in partita. È un punto molto buono per noi».

SUI TANTI IMPEGNI – «Io preferisco sempre giocare che allenarmi. Siamo diventati giocatori per giocare queste partite. Dobbiamo recuperare le energie e giocare perchè ho tanta voglia di farlo in questo periodo».

ATALANTA FAVORITA IN EUROPA – «Non credo. L’Atalanta è sempre stata brava a dire che guarda partita dopo partita. Lo Sporting è molto forte, ha dei giocatori veloci. Dobbiamo restare umili».

The post De Roon a Sky: «È un punto molto buono per noi. Atalanta favorita in Europa Vi dico questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG