Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha commentato il sorteggio di domani nei quarti di finale di Europa League: avviso al Milan

Intervistato da Sky dopo Brighton-Roma, Daniele De Rossi ha avvisato il Milan in vista dei sorteggi dei quarti di finale di Europa League:

SORTEGGIO – «Ho trovato una squadra che era già in una buona condizione fisica. In allenamento vanno tutti forti, se ci mettiamo un po’ più di lucidità ci divertiremo. Rispetto agli ultimi anni non è caduta nessuna big ma fa parte del percorso se vogliamo andare avanti: è molto stimolante ed entusiasmante. Nessuno sarà contento di affrontare la Roma ai quarti».

LE DICHIARAZIONI DI DE ROSSI A SKY DOPO BRIGHTON-ROMA

