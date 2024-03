De Rossi: «Dybala scivola e rincorre, lui e Lukaku lavorano come animali». Le dichiarazioni dell’allenatore della Roma

De Rossi ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ex Juve Dybala dopo la vittoria della Roma col Brighton.

COME L’HANNO PREPARATA – «Io penso davvero che queste partite le prepari rispettando l’avversario. Più lo rispetto più cerco di non farlo giocare tranquillo. Devi scegliere se aspettarli oppure levargli il tempo di pensare. Sembra che ho fatto un capolavoro perché il risultato è questo, ma è troppo ampio. Il nostro portiere è stato bravo, abbiamo concesso, ma è normale contro squadre così. La prestazione la giudichiamo perché i calciatori sono stati quasi perfetti. Lukaku e Dybala hanno lavorato come degli animali. Questo mi piace, Dybala ha scivolato a destra e sinistra, rincorrendo».

