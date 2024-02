De Rossi: «Lukaku? Arriverà il momento in cui ci porterà in trionfo». Le dichiarazioni del tecnico della Roma sul suo attaccante

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della Roma contro il Torino. Di seguito le sue parole sull’ex Inter Lukaku.

LUKAKU – «Quando l’ho visto vicino a Abraham ho pensato subito che avrei voluto farli giocare insieme, poi dobbiamo vedere quando tornerà Tammy che è fuori da diversi mesi. È un’idea che può piacermi ma non è la certezza del mio futuro, idem ora che abbiamo Azmoun come vice attaccante altrimenti avrei cercato di tenere il Gallo Belotti. Vogliamo cercare di sfruttare le fasce. Il momento è di grande gioia, Lukaku è stato tra i primi a correre verso la Sud, non abbiamo nemmeno analizzato il rigore sbagliato perché capita, so solo che al 120’ è scattato, ha dribblato l’avversario e il portiere ha fatto un miracolo. Ci saranno dei momenti dove toccherà la palla e ci porterà in trionfo, è tranquillo e sereno. Se gli attaccanti non segnano per un paio di partite si avviliscono, ma lui ha segnato all’andata con il Feyenoord e non potrei essere più contento di lui».

L’articolo De Rossi: «Lukaku? Arriverà il momento in cui ci porterà in trionfo» proviene da Inter News 24.

