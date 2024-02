Sanchez titolare con Lecce: così ha convinto Inzaghi in settimana. Il cileno destinato all’addio a fine stagione

Quella di Lecce sarà un’importante occasione per Alexis Sanchez per poter mettere la sua firma sulla cavalcata dell’Inter. Finora il “Niño” è stato una comparsa, soprattutto in campionato: 20 presenze totali in stagione, ma solo 545 minuti in campo. Due i gol, entrambi in Champions con Salisburgo e Benfica.

Proprio grazie al bell’ingresso in campo contro l’Atletico, Sanchez si è conquistato la fiducia di Inzaghi per questa partita e adesso tutti si attendono che la ripaghi. Anche perché per il cileno saranno gli ultimi mesi con la maglia nerazzurra, visto che a fine giugno terminerà il suo contratto e non verrà rinnovato: al suo posto arriverà l’iraniano Taremi.

L’articolo Sanchez titolare con Lecce: così ha convinto Inzaghi in settimana proviene da Inter News 24.

