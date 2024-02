Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, ha parlato a margine del match col Frosinone, guardando alla classifica: le parole

Ai microfoni di Sky Sport, Dusan Vlahovic parla così prima del match tra Juve e Frosinone, guardando alla classifica e all’occasione sprecata di superare l’Inter.

VLAHOVIC – «Non sono state settimane facili visti i risultati, ma ora dobbiamo voltare pagina. Non abbiamo pensato alle ultime prestazioni, ma ci siamo concentrati solo al match di oggi: dobbiamo fare tre punti contro una squadra forte che fa sempre il suo gioco. Dobbiamo essere avvelenati per portare a casa i tre punti. Il mio buon momento non conta nulla: conta la squadra e non sono contento vista l’opportunità che avevamo. Dobbiamo ritrovare la cattiveria che avevamo prima, nell’ultimo periodo non siamo stati alla nostra altezza»

L’articolo Vlahovic non demorde: «Dobbiamo ritrovare la cattiveria di prima, ora…» proviene da Inter News 24.

