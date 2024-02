I nerazzurri scenderanno in campo oggi pomeriggio alle 18 in Puglia: Inzaghi per forza di cose sceglie di schierare una formazione inedita.

L’Inter vuole proseguire la propria marcia verso quello che sarebbe il ventesimo Scudetto: tuttavia la gara di Lecce non è semplice perché arriva in mezzo a due grandi match, quello di martedì scorso con l’Atletico Madrid e quello di mercoledì prossimo contro l’Atalanta. Per questo motivo Inzaghi dovrebbe scegliere di far riposare molti titolari proprio oggi.

Sono addirittura 7 i cambi che Inzaghi attua rispetto alla formazione iniziale che ha affrontato mercoledì l’Atletico Madrid, alcuni sono forzati come quelli riguardanti le assenze di Sommer e Thuram ed altri sono dovuti alla fatica dei giocatori. Di fatto gli unici titolari in Champions League che dovrebbero giocare anche oggi pomeriggio al Via del Mare sono De Vrij, l’inesauribile Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro Martinez. Il portiere elvetico ha a febbre e si è scelto di lasciarlo a casa: Audero quindi troverà il suo esordio in maglia nerazzurra in Serie A dopo che aveva giocato titolare in Champions League a Lisbona col Benfica. Carlos Augusto dovrebbe arretrare in posizione di braccetto per far rifiatare Bastoni, va da sé che Buchanan potrebbe trovare altri minuti in campo. Cambio anche in regia con Asllani che sostituisce Calhanoglu: ecco le probabili formazioni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

