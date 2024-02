L’allenatore della Roma De Rossi si è espresso così sulla partita giocata stasera contro il Cagliari stasera. Ecco le parole

L’allenatore giallorosso De Rossi ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra la Roma e il Cagliari nel post gara.

GARA – «Mi è piaciuta la gara, mi è piaciuto tanto vedere in campo cose fatte in allenamento. Ovvio che quando la sblocchi subito sembra tutto facile. Felice che siamo stati capaci a gestire le gara»

GIOCO – «Riempire l’area è un concetto importante, i gol possono arrivare in tanti modi. Angelino ha un piede magico e ho chiesto a Cristante di inserirsi tanto. In settimana abbiamo lavorato di più sulle palle inattive, il primo gol è uno schema sbagliato, Inzaghi lo avrà visto e non possiamo più farlo»

