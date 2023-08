De Siervo e la lotta contro la pirateria: «Possibile individuare e bloccare i siti illeciti». Le parole del presidente della Lega Serie A

Andrea De Siervo ha parlato a seguito della presentazione della campagna #Stopiracy – La pirateria uccide il calcio sulla lotta alla pirateria nel calcio. Ecco le parole presidente della Lega Serie A:

«I dati dimostrano che ogni azione di contrasto e deterrenza è fondamentale, per questo prosegue senza sosta il nostro impegno in questa battaglia, che è diventata una battaglia di tutti dopo l’approvazione, all’unanimità sia alla Camera sia al Senato, della Legge contro la pirateria. Da questa stagione, grazie alla preziosa attività dell`AgCom, sarà possibile individuare e bloccare in tempi rapidi, in modo efficace, gli indirizzi dediti all’attività illecita e quindi punire severamente i colpevoli di questi atti criminali»

