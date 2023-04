Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha parlato dei risultati che stanno ottenendo le squadre italiane in campo europeo

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha così parlato dei risultati dei club italiani fuori dai confini. Le dichiarazioni riportate da Gazzetta.it.

LE PAROLE – «Risultato eccezionale, non era mai successo. Esprimo piena e profonda soddisfazione e un ringraziamento a tutte le sette squadre che in Europa hanno tenuto alto il valore del nostro calcio. Stiamo dimostrando che siamo sul pezzo. Ci credevamo, siamo convinti che questo fatto, nell’anno della vendita dei diritti tv, riporterà in cima al mondo il nostro calcio: stiamo tornando a raccontarci per quello che siamo. È stato un percorso lungo, nato nel tempo. La competitività del campionato italiano si nota dalle squadre che vincono: il nostro resta un torneo vivace e competitivo, la Serie A è l’unico campionato in Europa dove negli ultimi 4 anni vincono 4 diverse squadre. E’ questo che ci ha portati in un quadriennio avanti in Europa. Speriamo adesso che sia un risultato duraturo nel tempo. Questo risultato avrà un impatto anche sul valore dei diritti TV. Tutti coloro che hanno provato ad approfittarsi del calcio “decadente” dovranno prendere atto che il valore adesso è aumentato».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG