Stefan De Vrij ha parlato a poco dal fischio d’inizio della sfida tra Inter e Fiorentina ai canali ufficiali del club

Stefan De Vrij è uno dei protagonisti del prepartita tra Inter e Fiorentina. Il difensore olandese ha parlato a poco meno di un’ora dal fischio d’inizio ai canali ufficiali del club.

«Oggi sarà una partita importantissima per noi, vogliamo riprenderci e tornare a vincere. La Fiorentina sta molto bene, ha fatto tanti risultati positivi ultimamente, sarà una partita non facile ma siamo fiduciosi e carichi. Vogliamo ottenere i tre punti oggi in casa nostra. Arriviamo con tantissima voglia di riprenderci e tornare a vincere subito cominciando già da stasera»

L’articolo De Vrij: «Abbiamo voglia di riprenderci e di continuare a vincere» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG