Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij è deluso per la mancata vittoria all’U-Power Stadium di Monza.

Monza-Inter è terminata 1-1 con due goal nel finale: Stefan De Vrij, difensore centrale nerazzurro, ha condiviso le sue riflessioni sull’esito del match e sulle prospettive future della squadra in conferenza stampa.

L’analisi

L’esito della gara ha suscitato una certa delusione nell’ambiente nerazzurro. De Vrij ha riconosciuto che, nonostante un buon approccio iniziale, la squadra ha incontrato difficoltà nel finalizzare e nel creare occasioni di goal. L’avversario, posizionandosi con una strategia molto difensiva, ha complicato ulteriormente le operazioni dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi non è riuscita ad alzare il ritmo ed ha finito per rivelarsi prevedibile.

Stefan De Vrij

Prossimi incontri

Nonostante l’amarezza, lo spirito nell’ambiente nerazzurro rimane alto. L’olandese ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e concentrato, soprattutto in vista degli imminenti scontri contro Manchester City e Milan. La squadra punta a guardare sempre solo alla prossima partita, dedicando la giusta attenzione alla preparazione e all’analisi degli avversari. La convinzione è che, con la giusta mentalità, possano essere ottenute prestazioni all’altezza delle aspettative.

Il pensiero che basti giocare al 70% per vincere

Il difensore poi rispedisce al mittente ogni accusa riguardante una presunta sottovalutazione dell’avversario. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’atteggiamento in allenamento rimane massimo; le prestazioni sottotono non derivano da una sottovalutazione dell’avversario ma piuttosto da momentanee difficoltà nel trasferire questo impegno sul campo di gioco. “Vedo anche come ci alleniamo, sempre al massimo, approcciamo bene le partite. La prestazione non è stata il massimo, dobbiamo essere onesti ma non penso sia una questione di sottovalutazione”; queste le sue parole.

