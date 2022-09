Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij rimarca l’importanza di Romelu Lukaku nella propria squadra anche se questi è infortunato.

SportMediaset ha intervistato Stefan de Vrij alla vigilia del derby col Milan. “Era importante riprendersi e tornare a vincere, era quello che volevamo. Il derby è un’altra partita importantissima sull’aspetto fisico, per la classifica, per noi e per i tifosi: è una partita molto sentita”.

Romelu Lukaku

“Siamo dispiaciuti per come è finita l’anno scorso, ma è il passato e dobbiamo andare avanti. I gol subiti? Non bisogna guardare solo la difesa, la fase difensiva si fa da squadra. Lukaku? E’ molto importante che sia tornato, è fortissimo, è stato molto importante due anni fa e lo sarà anche quest’anno: è un peccato che non ci sia domani. Inter favorita? Noi dobbiamo pensare a noi e fare quello che dobbiamo: quello che dicono fuori non ci deve influenzare. Dobbiamo lavorare, migliorare e continuare a vincere“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG