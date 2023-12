Stefan De Vrij ha svolto gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato nel match contro il Napoli: ecco l’esito che annichilisce l’Inter

Come rende noto Il Giornale, il 2023 potrebbe essere giunto al termine anzitempo per Stefan De Vrij, di cui l‘Inter dovrà fare a meno.

L’infortunio subìto nel match della 14^ giornata di Serie A contro il Napoli ha costretto il difensore ad abbandonare il campo dopo 16 minuti:

DE VRIJ- Sabato dovrebbe tornare Bastoni, mentre per De Vrij il 2023 è già finito. Qualche speranza in più per Dumfries, che però continua ad avere fastidi allo stesso muscolo e col quale sarà applicata massima cautela

L’articolo De Vrij, l’esito degli esami gela l’Inter: 2023 finito per il difensore proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG