Per De Zerbi il futuro sarà ancora in Serie A? L’ex tecnico del Sassuolo ha svelato un particolare legame con un club italiano

Roberto De Zerbi chiude al momento le porte ad un ritorno in Serie A, ma nella sua intervista a SportMediaset ha rimarcato il suo legame con il Milan, scatenando subito nuovi rumors sul suo possibile futuro.

LE PAROLE – «Io sono cresciuto al Milan, ho vissuto tre anni a Milanello e la mia formazione calcistica viene dal Milan, quello vero: la mia educazione calcistica viene dal Milan di Baresi, di Tassotti, di Maldini, di Boban, di Savicevic e di Costacurta. Sono tifoso del Brescia ma sono riconoscente al Milan per quello che mi ha dato e per come mi ha cresciuto. C’è sempre un occhio di riguardo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG