Roberto De Zerbi risponde a Pep Guardiola dopo i complimenti del collega del City: le sue dichiarazioni in conferenza

Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, risponde in conferenza stampa alle lodi di Pep Guardiola nei suoi confronti.

LE PAROLE – «Pep è il miglior allenatore al mondo, è un riferimento per me ma penso anche per tutti gli altri allenatori. Sono felice quando parla di me, ma è una situazione difficile perchè mi sento un po’ in imbarazzo. Lavoreremo per migliorare, la squadra non è ancora una big, sappiamo bene di essere il Brighton e che ci aspetta una stagione complicata davanti».

