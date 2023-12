La situazione di calciomercato tra l’Atalanta e il difensore belga dell’Anderlecht Zeno Debast. Cosa bolle in pentola

Tra le tante voci di mercato si era parlato di un forte interesse dell’Atalanta nei confronti del difensore belga Zeno Debast: attualmente in forza all’Anderlecht. Tuttavia la situazione è ben diversa rispetto a quanto si possa pensare.

Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, non c’è nessun interesse concreto della società nerazzurra per comprare Zeno Debast, in quanto l’Atalanta è attualmente concentrata su altri profili.

