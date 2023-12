Potrebbe essere una giornata importante per quanto riguarda il Decreto Crescita perché verrà votato oggi nel Consiglio dei Ministri il Decreto Milleproroghe

Potrebbe essere una giornata importante per quanto riguarda il Decreto Crescita perché verrà votato oggi nel Consiglio dei Ministri il Decreto Milleproroghe.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i vantaggi fiscali al suo interno dureranno quindi fino al 29 febbraio 2024, due mesi in più di tempo per tutte le società. Nel periodo di proroga i club sperano di agire attraverso il parlamento, con l’aiuto del Ministro dello Sport, Abodi, per avere un emendamento che faccia saltare del tutto l’abolizione o un rimando di lungo periodo

