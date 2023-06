L’allenatore Gigi Del Neri ha parlato del possibile addio di Brozovic e di come lui sopperirebbe a ciò.

Sky Sport ha intervistato Luigi Del Neri che ha espresso il suo parere sui possibili movimenti a centrocampo dell’Inter. “L’Inter perdendo Brozovic perde qualcuno che conosce l’ambiente, le dinamiche del campionato italiano e dell’Inter”.

Sergej Milinkovic-Savic

“La squadra di Inzaghi sicuramente andrà su qualcuno di importante ma dovrà cercare qualcuno che ha esperienza in Serie A. Se è straniero magari ci vorrà tempo per ambientarsi… Milinkovic e Frattesi? Sì ma Frattesi somiglia un po’ a Barella per esempio. Dovranno prendere giocatori che gli diano una resa alta come Milinkovic-Savic, anche se i rendimenti cambiano di ambiente in ambiente“.

