Le prime parole di Edin Dzeko come nuovo attaccante del Fenerbahce dopo il trasferimento dall’Inter. Tutti i dettagli

Di seguito le prime parole di Edin Dzeko come nuovo giocatore del Fenerbahce. L’attaccante bosniaco, dopo vari anni in Serie A tra Roma ed Inter, lascia ufficialmente l’Italia per iniziare una nuova avventura nella sua carriera.

LE PAROLE – «Un saluto a tutta la famiglia del Fenerbahce. Sono davvero felice di essere qui. Non vedo l’ora di vedervi tutti».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG