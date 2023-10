Alessandro Del Piero ha parlato dopo la vittoria della Juve contro il Verona: le dichiarazioni dell’ex capitano bianconero

Alessandro Del Piero, in collegamento con Sky Sport, ha parlato così dopo Juve Verona.

LE PAROLE – «La Juve cercava di mettere più pressione, poi ci sono gli episodi che la determinano e hanno sorriso dopo i due gol annullati in modo… Da Var ecco. Scudetto? Arrivare secondi alla Juve non va bene, ma conta anche andare in Champions».

The post Del Piero: «Gol annullati in modo… Da Var. Scudetto? Conta anche andare in Champions» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG