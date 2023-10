Dusan Vlahovic sottotono in Juve Verona, ma Allegri non si scompone e spiega i motivi della serataccia del serbo

Massimiliano Allegri, in conferenza, ha così parlato di Dusan Vlahovic e della sua prestazione in Juve Verona.

VLAHOVIC – «Stasera ha fatto una buona partita tecnicamente, deve migliorare la condizione perché era da tanto fermo. Nell’arco di un’annata ci sono momenti in cui si sta peggio, sta a me valutare chi sta meglio e chi far giocare».

