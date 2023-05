L’ex attaccante Alessandro Del Piero ha tessuto le lodi della mediana nerazzurra.

Alessandro Del Piero ha parlato dell’Inter a Sky Sport, ecco le sue impressioni. “Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu? Il centrocampo dell’Inter ha giocatori bravissimi a livello di tecnica e di grande personalità. Sono da anni qui dire che l’Inter ha la rosa migliore del campionato, in tutti i suoi reparti, anche se Bergomi non è d’accordo. Quando hai giocatori così che giocano a questo livello puoi permetterti di tutto”.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

“Sicuramente possono esserci problemi dal punto di vista dell’altezza, magari sui calci piazzati. Con loro tre e Dimarco e Lautaro non hanno grande statura e potrebbero soffrire su quello, ma la qualità che hanno e i km che fanno palla al piede dimostrano un’espressione tecnica importante. Barella si è arrabbiato sul gol di Calha che non è entrato? Come fai a non arrabbiarti se fai un assist così? Il rigore su Bastoni? Marcatura anni novanta, quando in area succedeva di tutto e Bergomi lo sa bene (Ride.ndr). Il colpo c’è ed è un gancio nei reni, andava sicuramente rivisto al VAR“.

L’articolo Del Piero: “Il centrocampo dell’Inter ha tecnica e grande personalità” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG