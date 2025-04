Del Piero lancia l’allarme: “Fisicamente, mentalmente, noi le partite le assorbiamo troppo”

Del Piero avvisa: “Inter in semifinale, ma il calcio italiano in Europa ha un problema”. L’analisi post-partita.

Alessandro Del Piero, commentando a Sky Sport il pareggio per 2-2 tra Inter e Bayern Monaco, che ha regalato ai nerazzurri la semifinale di Champions League, ha definito l’Inter “completa”. “Hanno dimostrato equilibrio tattico, soffrendo e reagendo con personalità”, ha detto l’ex capitano juventino, sottolineando la capacità della squadra di Inzaghi di gestire una partita ad altissima intensità. Tuttavia, ha notato segnali di stanchezza: “Tre-quattro giocatori erano esausti, mentre il Bayern sembrava più fresco”. Del Piero ha poi aggiunto una riflessione critica: “Nel Bayern, al 90’, Müller attaccava la profondità. Le italiane devono fare un salto di qualità fisicamente e mentalmente. Noi le partite le assorbiamo troppo, ne giochiamo tre in testa prima di affrontare un quarto di finale”.

Le parole su Lautaro

Il focus si è spostato su Lautaro Martínez, definito un leader indiscusso: “Racchiude la responsabilità di capitano di una squadra con enormi potenzialità. Ha tenuto palloni vitali, dando all’Inter il tempo di rifiatare”. Il gol di Lautaro, che ha aperto le marcature, e la rete di Pavard, in risposta ai gol di Kane e Dier, hanno dimostrato la resilienza nerazzurra. Del Piero ha elogiato la capacità del “Toro” di gestire situazioni complesse, sottolineando come il suo apporto sia stato cruciale per mantenere l’equilibrio in una partita tiratissima.

L’analisi di Del Piero delle italiane in Europa

Tuttavia, Del Piero ha invitato l’Inter a un ulteriore step: “Se arrivi in semifinale, secondo in campionato e con la Coppa Italia, la stagione è straordinaria, ma il risultato viene giudicato. Noi diamo la sensazione di spendere troppe energie. Non si possono avere cinque giocatori con i crampi e gli altri nessuno”. Un monito per il calcio italiano, chiamato a migliorare per competere con l’élite europea, mentre l’Inter si prepara alla sfida contro il Barcellona.