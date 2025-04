Famoso giornalista svela le percentuali di Igor Tudor ancora alla Juventus il prossimo anno

Futuro Tudor in bilico: Trevisani dubita, ma i risultati Champions contano.

Riccardo Trevisani ha rilasciato un commento tranchant a Mediaset sul futuro di Igor Tudor alla guida della Juventus. “Do al tecnico croato il 30-35% di possibilità di conferma per la prossima stagione”, ha dichiarato, lasciando intendere che la dirigenza bianconera stia già guardando oltre. Secondo Trevisani, la Juventus potrebbe preferire un nome di maggior richiamo per aprire un nuovo ciclo, nonostante l’impatto positivo di Tudor. Tuttavia, il giornalista ha posto una domanda cruciale: “Se Tudor chiudesse con 7 vittorie e 2 pareggi, totalizzando 23 punti in 9 giornate e centrando la Champions, come lo mandi via?”.

Un futuro in bilico

Subentrato a Thiago Motta, Tudor ha portato una ventata di energia alla squadra, con due vittorie e un pareggio nelle prime tre gare, riaccendendo le speranze di qualificazione alla Champions League. Il suo approccio grintoso ha rivitalizzato elementi come Vlahovic e Yildiz, ma il contratto, in scadenza a giugno con opzione di rinnovo automatico in caso di quarto posto, tiene il tecnico in una posizione precaria. La Juventus potrebbe scegliere di pagare una penale per puntare su un profilo più esperto, come suggerito da Trevisani.

La sfida decisiva

Le prossime partite, a partire dallo scontro con il Parma, saranno decisive per Tudor. Una serie di risultati positivi potrebbe rafforzare la sua posizione, ma la sensazione è che la dirigenza abbia ambizioni diverse. Le parole di Trevisani fotografano un momento di incertezza: “Tudor ha dimostrato di poter dare un’identità alla squadra, ma il suo futuro alla Juventus resta appeso a un filo, tra risultati e strategie di mercato“.