Juventus, novità: scelto il destino di Conceição per il Mondiale per Club

La Juventus ha raggiunto un accordo con il Porto per prolungare il prestito di Francisco Conceição fino al Mondiale per Club.

Nella stagione 2024-2025, la Juventus ha accolto tra le sue fila Francisco Conceição, giovane esterno portoghese noto per la sua agilità e tecnica sopraffina. Arrivato in prestito dal Porto, Conceição ha rapidamente attirato l’attenzione per le sue prestazioni dinamiche e il contributo offensivo, segnando 5 gol in 32 presenze con la maglia bianconera.

Un accordo strategico tra Juventus e Porto

Il prestito di Conceição alla Juventus è stato inizialmente stabilito per una stagione, con un costo di 7 milioni di euro, più 3 milioni in bonus legati alla qualificazione alla Champions League. Sebbene l’accordo non includesse un’opzione di acquisto obbligatoria, le due società hanno mantenuto un dialogo aperto riguardo al futuro del giocatore.

La proroga per il Mondiale per Club

Recentemente, la Juventus e il Porto hanno concordato una proroga del prestito di Francisco Conceição fino al termine del Mondiale per Club 2025, che si terrà negli Stati Uniti tra giugno e luglio. Questo accordo consente al giocatore di partecipare al prestigioso torneo con la maglia bianconera, offrendo al contempo ulteriore visibilità internazionale.

Nonostante la proroga, il futuro di Conceição dopo il Mondiale per Club rimane incerto. La Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva sull’acquisto del giocatore a titolo permanente. La presenza di una clausola di riscatto da 30 milioni di euro rappresenta un ostacolo, soprattutto considerando che il tecnico Igor Tudor ha adottato un modulo che limita l’utilizzo di esterni puri come Conceição.

Francisco Conceição continuerà a vestire la maglia della Juventus almeno fino al termine del Mondiale per Club 2025. Grazie alla proroga del prestito concordata con il Porto. Tuttavia, il suo futuro a lungo termine a Torino dipenderà da diverse variabili, tra cui le strategie tattiche del club e le condizioni economiche dell’accordo.