Juventus, Tudor lancia l’allarme: “A forte rischio per la gara”

Igor Tudor alla vigilia di Parma-Juventus: “Koopmeiners e Yildiz sono in forte dubbio”. Le ultime dichiarazioni.

La Juventus si prepara alla sfida contro il Parma con una settimana di lavoro piena, approfittando di qualche giorno in più per affinare dettagli tecnici e tattici. Il tecnico Igor Tudor, nella conferenza stampa prepartita, ha aperto con un riconoscimento importante: “Prima faccio i complimenti alle Women che ieri hanno vinto il sesto campionato negli ultimi otto”. Un segnale di attenzione al lavoro del club a 360 gradi.

Settimana intensa per la Juventus: tra analisi, allenamenti e aspettative

Proseguendo, il tecnico ha raccontato l’approccio della squadra nei giorni precedenti alla partita: “Abbiamo lavorato bene, è stata una settimana un po’ più lunga del solito e l’abbiamo sfruttata al massimo, lavorando su tutti i punti di vista.” Ma le parole che hanno subito attirato l’attenzione riguardano la condizione fisica di due elementi chiave: “Yildiz oggi ha fatto un po’ con noi, vediamo domani. Koop ha avuto qualche problema sul tendine, vediamo domani ma è a forte rischio per la gara.”

Dubbio formazione e piani tattici: chi sostituirà Koopmeiners e Yildiz?

A rendere la vigilia ancora più complicata per i bianconeri, è la conferma di altre assenze importanti: “Gatti e Mbangula sono fuori.” Quando gli è stato chiesto chi potesse prendere il posto dei due giocatori in dubbio, Tudor è stato chiaro: “Non ci sono piani, tra tutti i giocatori disponibili bisogna scegliere quelli che stanno meglio.”

Tudor ha anche commentato il momento positivo del Parma: “Dobbiamo pensare a prepararci al meglio per fare bene contro una squadra in un buon periodo, ha pareggiato a casa contro l’Inter. Ci aspettiamo una sfida difficile.” In chiusura, un’ulteriore conferma arriva proprio dalle sue parole: Koopmeiners e Yildiz sono “a forte rischio per la gara”. Una doppia incognita pesante, alla vigilia di un match che potrebbe rivelarsi decisivo per il cammino della Juventus.