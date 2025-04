Juventus: colpo bianconero, ecco chi torna in difesa se Gatti viene ceduto

La Juventus considera seriamente il ritorno del difensore belga Koni De Winter dal Genoa. Grazie a una clausola di rivendita.

Negli ultimi anni, il calcio europeo ha visto emergere numerosi giovani talenti, e tra questi spicca Koni De Winter, difensore belga classe 2002. Cresciuto nel vivaio della Juventus, De Winter ha fatto il suo debutto in prima squadra durante la stagione 2021/22, mostrando subito qualità tecniche e tattiche notevoli. Dopo un’esperienza in prestito all’Empoli, nel 2023 è passato al Genoa, dove ha continuato la sua crescita professionale.

Prestazioni che attirano l’attenzione

Al Genoa, De Winter si è affermato come un pilastro della difesa, collezionando 20 presenze in Serie A e segnando tre reti nella stagione in corso. La sua capacità di adattarsi sia in una difesa a tre che a quattro lo rende un elemento prezioso per qualsiasi squadra. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’interesse di club come Napoli, Inter, Milan, Roma e alcune squadre della Premier League, tra cui Everton e West Ham .

La Juventus torna alla carica

Nonostante la concorrenza, la Juventus sembra intenzionata a riportare De Winter a Torino. Il club bianconero, che aveva ceduto il giocatore al Genoa per 8 milioni di euro più 2 milioni di bonus, aveva inserito una clausola di rivendita del 25%. Questo significa che, in caso di riacquisto, la Juventus potrebbe beneficiare di uno sconto significativo sul prezzo richiesto dal Genoa, che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Di conseguenza, l’operazione potrebbe chiudersi per una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro .

Il ritorno di De Winter rappresenterebbe un investimento strategico per la Juventus, che mira a rafforzare la propria difesa con giocatori giovani e di qualità. Inoltre, il desiderio del giocatore di vestire nuovamente la maglia bianconera potrebbe facilitare la trattativa, rendendo il suo ritorno a Torino sempre più probabile. Per Tudor sarebbe il braccetto destro ideale in caso di partenza di Gatti.