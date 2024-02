Del Piero: «L’Inter è matura in tutto, la Juve negli scontri diretti deve fare di più. La differenza si è vista». Le dichiarazioni

Del Piero, collegato da Madrid col Club di Sky Sport, ha rilasciato alcune di dichiarazioni su Inter Juve.

DEL PIERO – «Si è vista differenza tra squadra che ha raggiunto maturità in tutto, gioco, consapevolezza, sapersi forte, vincere e saper difendere quando serve. L’Inter è molto unita. La Juve ha l’esigenza di segnare quando ha l’occasione, quindi essere super concreta se vuole vincere partite come queste. Altre partite la Juve riuscirà a fare molto bene perché fisicamente molto forte, si difende bene e ha qualità davanti. Negli scontri diretti serve qualcosa in più e oggi l’ha dimostrato l’Inter. Migliori della Juve? Szczesny e Bremer, si è riscattato alla grande dopo l’azione del gol. Anche Danilo molto bene».

The post Del Piero: «L’Inter è matura in tutto, la Juve negli scontri diretti deve fare di più. La differenza si è vista» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG