Chiesa torna in campo in Inter Juve dopo l’infortunio al ginocchio: l’attaccante prende il posto di uno spento Yildiz

Chiesa al minuto 66′ di Inter Juve è entrato in campo al posto di uno spento Yildiz.

Per l’attaccante si tratta del ritorno dopo l’infortunio al ginocchio che gli aveva fatto saltare le ultime partite. Allegri si affida a Chiesa per cercare di rimettere in piedi

