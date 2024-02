Spettatori Inter Juve: San Siro è sold out! Numeri super per il derby d’Italia. Spettacolare la cornice di pubblico

E’ un San Siro praticamente sold out quello in cui si sta disputando lo scontro diretto al vertice della classifica di Serie A tra Inter e Juve. Gli spettatori presenti per il derby d’Italia sono oltre 75 mila, per la precisione 75547.

Numeri super e spettacolare cornice di pubblico e di tifosi, visto che l’incasso di questa partita ammonta a 6.296.245 euro.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI INTER JUVENTUS

The post Spettatori Inter Juve: San Siro è sold out! Numeri super per il derby d’Italia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG