Alessandro Del Piero, presente negli studi di Sky al termine di Milan-Chelsea ha così commentato la partita:

«Non mi piace questa tendenza, adesso ogni mezzo fallo è cartellino giallo. Io non avrei dato rigore. Anche se c’è un danno procurato ma sono delle mani messe lì, non ci sono spinte né c’è una maglia tirata. Sono giocate che ci stanno nel calcio, fanno parte del gioco e non avrei mai dato rigore»

