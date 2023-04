Alessandro Del Piero, ex capitano ed attaccante della Juventus, ha elogiato il lavoro di Massimiliano Allegri in bianconero

Alessandro Del Piero, ex capitano ed attaccante della Juventus, ha parlato negli studi di Sky Sport.

LE DICHIARAZIONI – «Non c’è persona migliore di Allegri per difendere 1-0, sarà capace di gestire la partita con più fasi per giocarsela anche con la panchina. La Juve è solida in fase difensiva e con questa ha fatto tanti punti punti» .

