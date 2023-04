Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, è già al lavoro su vari profili per essere pronto in caso di cessione di Schuurs

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, è già al lavoro su vari profili per essere pronto in caso di una cessione del difensore Schuurs nel prossimo mercato estivo. Ecco le indiscrezioni di mercato riportate dal quotidiano La Stampa.

Un viaggio di lavoro con destinazione difesa: Turchia. Davide Vagnati si è già tuffato nelle fatiche del prossimo calciomercato che per il Torino rischia di diventare un tour de force tra calciatori a fine contratto, quelli che andranno in scadenza e quelli che se ne possono andare per esigenze di bilancio . Oggi l’attenzione è tutta, o quasi, rivolta ai movimenti attorno alla retroguardia che perderà Djidji arrivato a fine corsa in granata. E rischia di dover salutare anche Schuurs, l’olandese acquistato la scorsa estate dall’Ajax per 13 milioni e già pronto a partire in caso di offerte da far girare la testa, comunque superiori ai 30/40 milioni. Il Newcastle è solo l’ultima delle pretendenti di una lista fornita, ma il Torino non starà a guardare, come successo la scorsa estate per Bremer. Si sta muovendo in anticipo e, con il suo direttore generale, è sbarcato ad Istanbul per un giro di partite da visionare nel massimo campionato turco: Rayyan Baniya, un profilo che il Torino segue da tempo e che adesso ha deciso di vedere dal vivo.

