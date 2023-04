Del Piero torna alla Juve da dirigente? Massimiliano Allegri ha risposto così alle domande sul possibile ritorno dell’ex numero 10

Massimiliano Allegri, in conferenza, ha risposto così alle domande sul possibile ritorno di Del Piero da dirigente.

BOATO PER DEL PIERO – «A calcio non può più giocare, credo. Ale è stato un giocatore straordinario, in futuro avrà un ruolo da dirigente se vorrà farlo non so se alla Juve o da un’altra parte».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ALLEGRI POST JUVE-INTER

