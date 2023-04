Perin a Sky: «E’ sbagliato esultare sotto la curva avversaria». L’intervista del portiere dopo l’1-1 di Juve Inter

Perin ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Juve Inter.

L’ANALISI – «Ovvio che lascia un po’ di delusione, bisogna saperlo accettare, il calcio è questo. Fin quando l’arbitro non fischia la partita non è finita. Dobbiamo lavorare. La partita è stata equilibrata, dobbiamo migliorare alcune cose e prendere spunto dalla partita di oggi può essere d’aiuto».

RISSA FINALE – «Siamo i primi che dobbiamo dare l’esempio. In queste partite dove l’adrenalina dà scariche importanti a volte è difficile tenere i nervi saldi soprattutto per gli episodi che succedono alla fine. Secondo me è una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria. Probabilmente non gli è mai stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo».

VLAHOVIC – «Dusan sta benissimo, dobbiamo ricordarci che viene da un periodo dove è stato out a causa della pubalgia che è un bel problema per i calciatori. Io sono il primo saperlo: quando si torna da un infortunio ci vuole tempo. Sta lavorando sodo ,è un grande professionista. Per le qualità che ha tornerà presto a darci una mano con quello che sa fare, il gol».

QUESTIONI EXTRACAMPO – «Abbiamo dimostrato che siamo riusciti a trovare equilibrio in una situazione extracampo che ci ha uniti tanto, ci ha reso più compatti, ci ha fatto connettere di più l’uno con l’altro».

LAZIO – «Questa è passata, conta la prossima e dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare: prestazione, atteggiamento, non i risultati. avanti su questa strada, dobbiamo migliorare quello che non facciamo bene. va fatto un plauso al gruppo, stiamo dimostrando di essere uomini coraggiosi nello sport».

