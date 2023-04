Pogba convocato con la Lazio: c’è una possibilità. Rivelazione sulle condizioni del centrocampista francese

Pogba da domani, mercoledì 5 aprile, dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. A svelarlo era stato Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve Inter.

Come riferito da Giovanni Guardalà a Sky Sport, inoltre, c’è una possibilità che il centrocampista francese possa almeno rientrare nella lista dei convocati per il big match di campionato in programma sabato sera all’Olimpico contro la Lazio.

