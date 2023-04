Del Piero torna alla Juve? L’indiscrezione: vorrebbe un ruolo alla Maldini. Al momento non ci sono margini per il matrimonio

Come riportato da Gazzetta.it Alessandro Del Piero alla Juve tornerebbe volentieri, ma non per un ruolo di sola rappresentanza. Vorrebbe incidere eccome sulle scelte di campo, un po’ come Maldini sta facendo al Milan negli ultimi anni.

Ma l’area sportiva della Juve si sta sviluppando in maniera diversa: arriverà un nuovo direttore sportivo per supportare il lavoro di Allegri e della dirigenza, nella quale dovrebbe rimanere Cherubini che è stato l’anima trainante del processo di valorizzazione dei giovani grazie alla nascita della seconda squadra. L’arrivo di una vecchia gloria del club non è da escludere, ma con meno poteri sulla squadra.

