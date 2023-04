Lapo Elkann ai tifosi Juve: «Non scrivetemi più, non sono io a decidere». Il messaggio del fratello di John

Lapo Elkann, imprenditore, nonché fratello di John Elkann, ha una richiesta per i tifosi della Juventus e della Ferrari.

Questo il suo messaggio su Twitter: Per vostra infos Juventus e Ferrari non mi scrivete più non ho ruoli non decido non CONTO ma le amo

