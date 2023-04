Cuadrado-Juve, arriva anche il provvedimento interno? Ultime sulle possibili conseguenze post rissa per l’esterno colombiano

Gianni Balzarini, giornalista di Sportmediaset, ha parlato così a calciomercato.it di un possibilmente provvedimento interno in cuik potrebbe incorrere Juan Cuadrado dopo la rissa di Juve-Inter.

Le sue parole: «Le immagini sono abbastanza chiare, è lui che sferra un pugno ad Handanovic; quindi, accanto alla squalifica penso che ci sarà un provvedimento interno da parte della Juventus, poi se lo vorranno rendere pubblico è un qualcosa che compete alla Juve. Poco prima di sferrare quel pugno ad Handanovic sembrava stessero discutendo in modo sostenuto ma senza presupposti per una reazione di questo tipo. Poi quanto si siano detti non lo sapremo mai».

