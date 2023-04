Balzarini: «Personalmente non ho sentito i cori a Lukaku, non dimentichiamo caso Kean». Le parole del giornalista

Gianni Balzarini, giornalista di Sportmediaset, ha parlato a calciomercato.it del caso Lukaku in Juve-Inter.

Le sue parole: Eravamo ad una certa distanza da quello che stava accadendo, diciamo che ci siamo resi conto subito di ciò che stava accadendo con i cartellini e poi è stato possibile ricostruire la vicenda. I cori personalmente non si sono sentiti, evidentemente qualcuno ha detto qualcosa, c’è un video virale dove si vedono due tifosi dare dalla scimmia a Lukaku, una cosa schifosa, e poi c’è stato qualche buu, nessun coro organizzato.

KEAN – Penso a quanto accaduto a Kean a Cagliari, si è scoperto poi che erano cinque o sei tifosi che lo insultavano a ogni suo passaggio, fu ammonito come Lukaku. Quindi non cori organizzati ma poche persone che speriamo che siano individuabili, come accaduto appunto a Cagliari, la Juventus in questo ha subito dato la massima disponibilità

