Graziani: «Perché Lukaku invece di fare quel gesto non ha festeggiato coi compagni?». Le parole dell’ex attaccante

Ciccio Graziani, intervistato da TMW, è tornato a parlare di quanto accaduto nel finale di Juve-Inter.

Le sue parole: Questa gente la devi sbattere in galera per un mese, vedrai che poi ci pensano a fare gli stupidi. Lo stadio ormai è una terra di conquista di tutti. A Lukaku però chiedo: ‘Perché non sei andato a festeggiare coi compagni per il gol anziché fare quel gesto?

The post Graziani: «Perché Lukaku invece di fare quel gesto non ha festeggiato coi compagni?» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG