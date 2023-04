Sangiuliano, Gautieri: «Meritavamo il pari con la Juve Next Gen, c’era un rigore netto». Le dichiarazioni del tecnico

Carmine Gautieri, allenatore del Sangiuliano, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Juventus Next Gen.

Le sue parole: Nei primi minuti abbiamo avuto due occasioni, sul gol subito abbiamo fatto un errore in uscita. Da quel momento, per quanto riguarda il primo tempo, abbiamo smesso di giocare. Abbiamo subito il loro palleggio. Nel secondo tempo è stata un’altra partita, li abbiamo messi sotto e abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla. C’era un rigore netto e questo mi dispiace. L’arbitro era vicino, Fusi è rimasto anche in piedi dopo il primo contatto, poi il giocatore della Juve gli è cascato addosso. Ora guardiamo avanti.

