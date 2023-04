Marianella: «La Juventus è stata bravissima col caso Lukaku. Spero che gli altri club prendano esempio». Il pensiero del giornalista su Sky Sport

Massimo Marianella, giornalista Sky Sport, ha elogiato la Juventus che ha immediatamente individuato e punito i tifosi che avevano rivolto gli insulti razzisti a Lukaku.

Le sue parole: «Bravissima la Juventus. Brava Juve nel senso che poi le frasi di condanna restano lì e non servono a niente. Le punizioni restano. Sono un esempio, sono un monito.È fondamentale che i club abbiano il coraggio di farlo. Quindi è stata bravissima la Juventus. Non è che gliela abbiano servita su un piatto d’argento, no, sono andati a cercare chi era stato anche a macchiare il nome della Juventus. Quindi molto brava la società. Questa è una cosa che mi piace e che spero facciano tutti i club».

